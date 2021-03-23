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Начался суд над участниками "пинской бойни" в ночь после выборов
На скамье подсудимых 14 человек. Статья на всех одна - "Массовые беспорядки". Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Фигуранты 9 августа прошлого года участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома. Учинили погромы, участвовали в драке с милицией. В ход шли доски, камни, бутылки, уличные урны и арматура, тротуарная плитка и фрагменты бетонных парапетов. После чего протестующие уничтожили и повредили спецтранспорт и имущество милиции, а также физических и юридических лиц.
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