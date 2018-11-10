Сезон охоты на пушного зверя заметно прибавил работы инспекторам природоохраны и, судя по цифрам, счет пока, к сожалению, не в пользу природы. За неделю с момента открытия сезона 2 десятка штрафов, 5 уголовных дел и почти 20 тысяч рублей ущерба. И что характерно - правилами промысла пренебрегают именно легальные охотники. Зачастую они получают разрешение на пушнину, но добывают куда более крупную дичь. Как показала практика, основные нарушения во время массовой охоты - это браконьерство и ношение запрещенных боеприпасов.

