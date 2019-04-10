Начинается пожароопасный период в лесах. В Брестской области для мониторинга ситуации используют дроны

Сохранить и приумножить лесные ресурсы поможет и республиканская акция "Неделя леса". Она стартует уже в эту субботу и каждый сможет, посадив дерево, внести свой вклад в озеленение родной страны. К тому же с наступлением сухой погоды начинается и пожароопасный период в лесах. В Брестской области для мониторинга ситуации используют дроны. Лесные разведчики уже проявили себя с хорошей стороны и помогают в разы быстрее обследовать территорию, обнаружить пожар или поврежденный насекомым-короедом очаг. Как сохраняют лесные угодья - расскажет Виктория Потоня. Умная техника взмывает на высоту 110 метров . Преимущество такого лесного разведчика в Брестском лесхозе оценили еще год назад. Обзор в радиусе минимум 10 км. Такое человеческому глазу не под силу. А вот дрон справляется с задачей за считанные минуты. Пока летательные аппараты есть у четырех лесхозов южного региона. Помогают обнаружить пожары, следы нелегальной рубки, но лучше всего видят очаги вершинного короеда. Этот маленький жучок приносит лесам колоссальный ущерб. Колонии вредителя убивают тысячи гектаров сосны. Мастер леса Николай Касьяник рассказывает, что насекомое способно выжить даже при минус 40. Определить диагноз заболевшего дерева можно сверху, ведь страдает сначала именно крона сосны.





Мониторить ситуацию в лесах помогают фотоловушки. Благодаря специальным датчикам прибор реагирует на движение, в том числе в ночное время. Фотоловушки на дереве незаметны и удобны в использовании. Помогают выявлять нарушителей, а также увидеть, какие птицы и животные здесь обитают.



Техническое око фиксирует на месте преступления тех, кто разжигает костры или выбрасывает мусор на лесных опушках. С начала года в объектив попало 30 таких случаев. Камеры и на вышках наблюдения. Вся картина у лесников на мониторах. В режиме реального времени можно заметить пожар. К слову, уже сейчас лесники бьют тревогу: горят леса очень рано. С начала марта только в Брестской области пострадало от огня свыше 35 гектаров лесов и болот. Эти кадры из Полесского лесхоза, где серьезная проблема - трансграничные пожары. Огонь идет с соседней Украины. Только в минувшие выходные на Полесье произошло 3 крупных возгорания. Но все же главной угрозой остается жук-короед. Бороться с ним можно посредством рубки. А на опустошенных делянках появляются новые саженцы. Уже в эти выходные стартует традиционная акция "Неделя леса". В Брестской области планируют высадить деревьев больше, чем обычно.



В питомниках саженцы сосны, ели, дуба и ольхи уже отобраны и ждут своего часа. Здесь делают задел на последующие годы, выращивают посадочный материал на будущее. Ведь никто не знает, насколько засушливым или дождливым будет лето.