Начисления за некачественную воду в жировках обнулены

Для минчан, в чьи квартиры в июне в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения поступила некачественная вода, проведены перерасчеты. Об этом сообщили в Минскводоканале. Списки пострадавших домов направлены в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. В частности, от платы за холодную воду освободят жителей Фрунзенского, Московского районов, а также часть адресов в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах Минска.





