Над какими законопроектами сейчас работают депутаты Беларуси, рассказал Дмитрий Шевцов

Законопроектов много, работаем в разных направлениях - это и улучшение социальной политики, поддержка лиц пенсионного возраста, занятость населения, внесение послаблений в некоторые статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. Непосредственно комиссия Палаты представителей и коллеги из других комиссий сейчас работают над кодексом о здравоохранении.

Депутат подчеркнул, что в октябре 2024 года планируется провести круглый стол по обсуждению важного проекта - о волонтерах. "Мы хотим поднять эту тему, потому что общественные объединения, которые сейчас существуют, и Министерство труда и социальной защиты используют в своей работе большое количество волонтеров "серебряного возраста". Поэтому страна нуждается в каком-то документе, который бы регламентировал такую деятельность", - констатировал Дмитрий Шевцов.