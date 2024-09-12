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Над какими законопроектами сейчас работают депутаты Беларуси, рассказал Дмитрий Шевцов
Какие инициативы в законопроекты ждать от Палаты представителей Национального собрания Беларуси, будут ли внесены послабления в статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.
Законопроектов много, работаем в разных направлениях - это и улучшение социальной политики, поддержка лиц пенсионного возраста, занятость населения, внесение послаблений в некоторые статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. Непосредственно комиссия Палаты представителей и коллеги из других комиссий сейчас работают над кодексом о здравоохранении.
Депутат подчеркнул, что в октябре 2024 года планируется провести круглый стол по обсуждению важного проекта - о волонтерах. "Мы хотим поднять эту тему, потому что общественные объединения, которые сейчас существуют, и Министерство труда и социальной защиты используют в своей работе большое количество волонтеров "серебряного возраста". Поэтому страна нуждается в каком-то документе, который бы регламентировал такую деятельность", - констатировал Дмитрий Шевцов.
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