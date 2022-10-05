Украинские хакеры взломали базу данных и пытались ее же перепродать координатору стачкомовского движения. Но она отказалась даже вести переговоры. Тогда базу данных одного из деструктивных проектов украинские хакеры передали журналисту АТН Ксении Лебедевой. Это месть организатору, который отказался выкупить данные почти двух тысяч человек, которые ему доверились. А ведь обещали безопасность и конфиденциальность.

Корреспондент провела свое расследование в фильме "Онлайн-профсоюзы: месть украинских хакеров".

Она позвонила людям, которые были зарегистрированы в слитой базе.

Если коротко, то никто не хочет связываться с деструктивными организациями. У всех свои причины, но объединяет их желание перемен и взломанная база.

Один герой рассказал, что оставлял заявку для участия в "Профсоюз online" год назад. И готов был доносить информацию.

Но когда обратился в "Профсоюз online", помощи не было никакой.

Обсуждать вопросы помощи в продвижении независимых профсоюзов отказался.





Те, кому онарассказала о журналистском расследовании и сливе их данных, попытались тут же переобуться.

Другой человек из слитий базыподтвердил, что обещали безопасность и то, что данные никто не сольет, но предполагал, что такое может произойти.

"Я не считаю, что существует какая-то безопасность в интернете. Это, наверное, больше как иллюзия", - сказал он.

- Тогда почему оставили свои данные и даже адрес проживания?

- Адрес проживания я точно не оставлял.

- Улица Притыцкого…. Ваш?

- Ну да, да…

- Это писал, получается, не я в этот "Профсоюз online". Был человек в Атланте какой-то. А что куда дальше пошло...

Николайсам вроде как уже не в деле, но готов посоветовать товарища с прежней работы, чтобы устроить диверсию на одной из минских ТЭЦ.

Сам он работал на ТЭЦ-4 рабочим. На предложение проявить активность отказался: "Я не заинтересован, потому что как бы это в прошлом. Раньше было интересно, хотелось что-то изменить". Сейчас предложил дать контакт для выполнения заданий. "Но какую ответственность он готов взять на себя, я не знаю", - сказал он.

Удивительно, насколько люди просто идут на контакт с незнакомыми, делятся своим личными данными вплоть до адреса проживания. А ведь данные, сохраненные в системе онлайн-профсоюзов, могли оказаться не у журналиста, а, например,у Марины Карась, если бы она проявила заботу о своих подопечных. А теперь ихпередадутправоохранителям. Пусть разберутся, кто и зачем на самом деле регистрировался.

Алгоритмы, которые работают в "Профсоюз online" и FreeUnion online", схожи с теми, которыеиспользуются такими экстремистскими группами, как "Коалиция протестных дворов", которая объединяет немногочисленное подполье дворовиков в стране и за рубежом, план "Перамога", BYPOL, чат-боты Мотолько, Nexta, платформы "Голос" и другие.