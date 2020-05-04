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Над Москвой состоялась репетиция авиапарада ко Дню Победы

Участие приняли современные боевые самолеты и вертолеты. Проведение воздушных парадов 9 Мая предусмотрено в 32 городах России. Разукрасят небо и праздничные салюты.

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