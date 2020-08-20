Над символикой так называемых мирных протестов настоятельно рекомендуют сегодня задуматься историки

Ведь сейчас белорусов пытаются вести к каким-то переменам под флагом, который в годы Великой Отечественной войны несли по улицам вместе с символикой фашизма. Для тех, кто забыл историю, мнение эксперта прямо сейчас.



Директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович (видео).



