Над созданием уникального информационного продукта сегодня трудилась огромная команда Белтелерадиокомпании

Чтобы все самые важные моменты сегодняшнего дня донести до своего зрителя, над созданием уникального информационного продукта на каналах "Беларусь 1", "Беларусь 24" сегодня трудилась огромная команда Белтелерадиокомпании. Информационный канал начал свою работу с восьми утра, и на протяжении всего дня наши корреспонденты включались из разных точек столицы и регионов, чтобы держать вас в курсе всего происходящего. Возле стелы "Минск - город-герой" работала выездная студия Агентства теленовостей.

Не обошлось и без профессиональных нюансов. Журналисты Агентства теперь без труда ориентируются в номенклатуре военной техники, а нашим обозревателям-девушкам пришлось сменить туфли на каблуках на кроссовки. Все самые яркие кадры, которые не попали в сегодняшний эфир, а также первые эмоции журналистов после прямых включений - у Надежды Сербиненко.

В течение всего дня мы - огромная команда Агентства теленовостей - работали для вас в прямом эфире. Включения с парада, городских площадок, две новостные студии, даже на крышу, а каким этот день был для самих корреспондентов, ведущих, операторов, режиссеров, спросим у них самих.