Над стадионом "Динамо" можно будет подняться на воздушном шаре

Над минским стадионом "Динамо" можно будет подняться на воздушном шаре! Накануне на олимпийской арене успешно прошел пробный запуск. А совсем скоро красотами Минска с высоты птичьего полета смогут любоваться все желающие. По словам руководства стадиона, остается согласовать последние детали. Люлька воздушного шара поднимается на высоту около 50 метров, что позволяет хорошо рассмотреть центр нашей столицы.



Ожидается, что полет будет ограничен десятью минутами. Но этого времени хватит, чтобы испытать яркие эмоции.



