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Надбавки соцработникам повысили в Беларуси

В Беларуси повысили надбавки к заработной плате для занятых в сфере социального обслуживания. Это предусмотрено постановлением Минтруда.

Так, на 20 % они увеличатся у руководителей, специалистов по соцработе, воспитателей, психологов, инструкторов по трудовой терапии. Также на такую же величину подрастут надбавки у сиделок, младших медсестер, нянечек и санитарок. У других соцработников - на 15 %.

Зарплата повышена более чем 30 тыс. работников отрасли. Как отметили в профильном ведомстве, в октябре-декабре этого года и в 2024-м на выплату надбавки планируется направить почти 148 млн рублей.

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