Надбавки соцработникам повысили в Беларуси

В Беларуси повысили надбавки к заработной плате для занятых в сфере социального обслуживания. Это предусмотрено постановлением Минтруда.

Так, на 20 % они увеличатся у руководителей, специалистов по соцработе, воспитателей, психологов, инструкторов по трудовой терапии. Также на такую же величину подрастут надбавки у сиделок, младших медсестер, нянечек и санитарок. У других соцработников - на 15 %.