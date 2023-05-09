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Надежда Бабкина поздравила белорусов с Днем Победы

День Победы - это великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов людей.

Задача современного поколения - наша с вами - сохранить тот мир и ту свободу, за которую воевали наши герои.

Такими словами поздравила белорусов с Днем Победы народная артистка России Надежда Бабкина.

Дорогие мои, сябры, братья. Искренне поздравляем вас с Днем Победы. Уверена, что все наши деды, отцы, предки отдавали свои жизни и боролись с фашизмом не для того, чтобы мы все это развеяли по земле по воздуху и забыли. В нашей жизни - это история. Давайте не забывать эти дни. Быть вместе плечо к плечу, сообща как две сестры - Беларусь и Россия. Я желаю победы нам на всех фронтах.
Надежда Бабкина, народная артистка России

И чтобы мы жили в радости, счастье и мире.

Также Надежда Бабкина пожелала жить в радости, счастье и мире, беречь своих детей и цените все то, что создали для нас наши деды. "Вечная им память. Я уверена мы не посрамим и отстоим все самые великие ценности: любовь, семью, традиции, культуру, понимание. Будьте счастливы, знайте, что мы вместе. А когда мы вместе, это сила", - уверена народная артистка России.

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