Надежда Бабкина поздравила белорусов с Днем Победы

Дорогие мои, сябры, братья. Искренне поздравляем вас с Днем Победы. Уверена, что все наши деды, отцы, предки отдавали свои жизни и боролись с фашизмом не для того, чтобы мы все это развеяли по земле по воздуху и забыли. В нашей жизни - это история. Давайте не забывать эти дни. Быть вместе плечо к плечу, сообща как две сестры - Беларусь и Россия. Я желаю победы нам на всех фронтах.

Надежда Бабкина, народная артистка России