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Надежда Лазаревич - в проекте "Белорусская Super женщина"

Еще одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные - в новой серии совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин сегодня вечером. Насколько легко на каблуках вести за собой мужской коллектив, говорить на одном языке со сварщиком, но сохранять поистине женские качества? Надежда Лазаревич - руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер, идеолог и просто женщина.

"Белорусская Super женщина" сегодня в вечернем эфире

Нежность и красота, духовная сила и стальной характер, мужественность и смелость в одном человеке. Проект

"Белорусская Super женщина

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сегоднявэфире телеканала

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"Панорамы"

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