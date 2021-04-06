Надежда Лазаревич - в проекте "Белорусская Super женщина"

Еще одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные - в новой серии совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин сегодня вечером. Насколько легко на каблуках вести за собой мужской коллектив, говорить на одном языке со сварщиком, но сохранять поистине женские качества? Надежда Лазаревич - руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер, идеолог и просто женщина.



