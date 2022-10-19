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Надежда Сасс в эфире "Скажинемолчи"

Свобода слова в Украине прекратила существование еще задолго до российской спеоперации, действующая власть просто забрала у журналистов право на профессию, лишив неугодные каналы лицензий. Таким мнением в проекте "Скажинемолчи" поделилась журналист-международник Надежда Сасс. До появления в белорусском медиаполе телеведущая работала на киевских каналах NewsOne и ZIK до их закрытия. Сегодня Надежда - автор и лицо проекта "САСС уполномочен заявить" на СТВ. Интеллектуальный ТВ-продукт помогает не потеряться в информационном потоке и понять причинно-следственные связи в процессах международной политики. В эфире канала "Беларусь 1" журналистка рассказала о своей стажировке в европейском парламенте, о падении рейтинга "Слуги народа" и о том, какую цену Незалежная платит за ошибки действующего киевского режима.

Все прекрасно знают, что Украина не может в данной ситуации быть единственным игроком, ей необходима поддержка. И вот это вопрос в суверенитете государства. Имеет ли суверенитет государство, которое консультируется, а в некоторых ситуациях и полностью выполняет все просьбы западных кураторов? На мой взгляд, нет. И так как глобалисты сейчас теряют свой вес, они готовы бороться любыми методами. И, к сожалению, боевые действия в моей родной стране - это катастрофа для украинского общества, для меня как для украинки. Но для американской системы это очень удачная модель, которая позволяет неплохо на ней зарабатывать.
Надежда Сасс, журналист-международник, телеведущая телеканала СТВ

Русофобия, крах гегемонии Запада и переезд в новый дом - полную версию интервью с ведущей Надеждой Сасс можно найти на YouTube, а задать интересующие вопросы - в телеграм-канале проекта "Скажинемолчи".


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