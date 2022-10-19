Надежда Сасс в эфире "Скажинемолчи"

Все прекрасно знают, что Украина не может в данной ситуации быть единственным игроком, ей необходима поддержка. И вот это вопрос в суверенитете государства. Имеет ли суверенитет государство, которое консультируется, а в некоторых ситуациях и полностью выполняет все просьбы западных кураторов? На мой взгляд, нет. И так как глобалисты сейчас теряют свой вес, они готовы бороться любыми методами. И, к сожалению, боевые действия в моей родной стране - это катастрофа для украинского общества, для меня как для украинки. Но для американской системы это очень удачная модель, которая позволяет неплохо на ней зарабатывать.

Надежда Сасс, журналист-международник, телеведущая телеканала СТВ