Надежды на "европейскую благосклонность" у мигрантов тают с каждым днем

Беженцы в отчаянии. Им уже невыносимо ждать ответа ЕС. Надежды на "европейскую благосклонность" тают с каждым днем. Многие пытаются все же перейти границу. Как сообщила польская пограничная служба, за воскресенье развернули 346 нелегальных мигрантов.

Задержаны и трое проводников, которые пытались помочь мигрантам. Потерявшие надежду люди пытаются проникнуть малыми группами и в Литву. За минувшие сутки местные пограничники не позволили пересечь границу 70 мигрантам - 2 человек пропустили по гуманитарным причинам.