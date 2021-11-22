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Надежды на "европейскую благосклонность" у мигрантов тают с каждым днем

Беженцы в отчаянии. Им уже невыносимо ждать ответа ЕС. Надежды на "европейскую благосклонность" тают с каждым днем. Многие пытаются все же перейти границу. Как сообщила польская пограничная служба, за воскресенье развернули 346 нелегальных мигрантов.

Задержаны и трое проводников, которые пытались помочь мигрантам. Потерявшие надежду люди пытаются проникнуть малыми группами и в Литву. За минувшие сутки местные пограничники не позволили пересечь границу 70 мигрантам - 2 человек пропустили по гуманитарным причинам.

В Литве за перевозку нелегальных мигрантов задержаны два украинца. В первом случае пограничники остановили машину с польскими номерами, в которой находились 7 беженцев, во втором - гражданин Украины также вез семерых нелегалов на авто с польскими номерами. Причем в организации этого кризиса всегда обвиняют Беларусь и лично Лукашенко.

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