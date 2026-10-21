Надежный тыл и опора: какова формула счастливого отцовства

В стране проживают свыше 3,3 млн мужчин старше 18 лет, и большинство из них примерили самую важную роль - роль папы. Беларусь отмечает День отца - праздник тех, кто рядом с первого шага, кто учит держать удар и не бояться ошибок. Еще 12,9 тыс. отцов самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. За этими цифрами - ежедневный труд, ответственность и огромная любовь.

Для Дмитрия Громыко спортивный зал - его второй дом. Дзюдо, самбо, тренировки - здесь мужчина проводит больше времени, чем где бы то ни было. Он является мастером спорта, чемпионом мира по самбо, бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо среди ветеранов в Париже. Дмитрий учит других не сдаваться. Но за всеми титулами и медалями стоит то, что для него важнее любых наград.

Дмитрий Громыко, многодетный отец, тренер-преподаватель по дзюдо:

"Работа - дело всей моей жизни, но самая главная команда - это моя семья: жена и трое детей".

На работе Дмитрия и его супругу Ирину разделяет буквально несколько этажей. Девушка - учитель английского языка. Но для них это не расстояние, ведь на языке любви они говорят уже 18 лет.

Ирина Громыко, многодетная мама, учитель английского языка ГУО "Средняя школа № 223 г. Минска":

"Эта школа связала нашу семью. Мы познакомились в школе, вместе пришли работать в один год молодыми специалистами. Школа - то место, где родилась наша семья. Главный секрет работы с детьми в школе и дома - это любовь".

Философия тандема "Громыко" - вместе всегда и везде. Так вечером за чашечкой чая они подводят итоги дня и вспоминают счастливые совместные моменты. В этом доме живет любовь и подкрепляется она традициями.

"По субботам мы ездим вечером в баню. После бани приезжаем, и я готовлю", - поделился Дмитрий Громыко.

"Мне очень нравится это правило. Я его поддерживаю. Это лучшее правило, которое может быть в семье", - отметила его супруга Ирина.

Роль отца - одна из самых важных в жизни мужчины. В Беларуси для пап предусмотрен ряд трудовых гарантий и социальных мер поддержки. К примеру, отец может взять до 14 календарных дней отпуска в течение полугодия после появления малыша на свет. Также папы могут оформить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет вместо мамы.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"У отцов, воспитывающих детей, есть право на дополнительные выходные дни или сокращение рабочего времени. Прежде всего, многодетные отцы, воспитывающие троих детей в возрасте до 16 лет либо ребенка-инвалида до 18 лет, могут воспользоваться одним свободным от работы днем в неделю. В качестве альтернативы, по согласованию с нанимателем, рабочий день может быть сокращен на один час. За работником полностью сохраняется его средний заработок".

Также гарантируют продление контракта, если папа ушел в отпуск по уходу за ребенком. После возвращения к работе договор продлевается как минимум до достижения пятилетнего возраста малыша. Это не просто льготы - это поддержка порой такого нелегкого отцовского труда.