Краткий пересказ от ИИ

В истории за все рано или поздно приходится отвечать. Впрочем, в повседневной жизни откладывать важные дела на потом тоже чревато, тем более, когда речь идет о собственной безопасности. В Беларуси наступает пора, когда не остается времени тянуть резину. Уже совсем скоро календарь перевернем, и наступит 1 декабря. С этого дня все автомобили должны быть на зимних шинах.

Никаких отговорок и поблажек не будет: закон строг для любителей его обойти. Поэтому ГАИ настоятельно рекомендует не откладывать поездку на шиномонтаж, а сделать это уже сейчас. Потому что первый гололед разрешения спрашивать не будет.

Шины меняют пору

Обычные будни завода "Белшина" - единственного в стране и одного из самых крупных производителей шин в Восточной Европе. На предприятии делают шины диаметром от 13 до 20 дюймов. За смену один сборочный комплекс собирает больше 450 шин.

По словам заместителя главного инженера завода массовых шин ОАО "Белшина" Андрея Якуша, на сборку одной шины уходит не более минуты - в зависимости от размера и сложности. "Как правило, зимние шины мы начинаем производить еще летом. Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой - так и мы. Т. е. мы собираем зимние шины уже не первый месяц", - отметил он.

Но путь любой автомобильной шины - от идеи до массового выпуска - начинается в лаборатории завода.

От точной формулы резиновой смеси зависит, как машина поведет себя на гололеде. Кстати, легковые шины производят исключительно из синтетического каучука.

Светлана Перфильева, замначальника центральной заводской лаборатории ОАО "Белшина":

"К легковым шинам предъявляется ряд специфических требований: низкий коэффициент сопротивления качению, сцепление с мокрой, заснеженной и заледенелой дорогой".

За характерный "зубастый" рисунок отвечают уже не химики, а дизайнеры. Пусть нашим любимым женщинам это покажется странным, но шина тоже должна выглядеть красиво. Правда, в отличие от модного подиума, здесь за каждой линией стоит строгий расчет: как отвести снежную кашу и не уйти в занос.

Анатолий Готовчик, начальник бюро инженерно-технического центра ОАО "Белшина":

"V-образный рисунок протектора - наиболее эффективный. Когда шина попадает на мокрый снег или воду и возникает так называемое аквапланирование, лучше всего отводит воду именно V-образный рисунок. А при комбинации боковых макроблоков и V-образных элементов шина не плывет, т. е. это максимально идеальная вещь".

Шинная мода меняется каждый сезон: одни модели уходят с конвейера, другие только борются за сердца потребителей.

По словам начальника бюро инженерно-технического центра ОАО "Белшина" Анатолия Готовчика, шины ничем не уступают мировым европейским брендам.

Шиномонтаж в ноябре - самая популярная точка на карте для каждого водителя. И не подумайте, что все здесь проходит быстро. В среднем на одну машину у мастера уходит от 20 минут до часа.

Но недостаточно просто "переобуть" машину - важно правильно сохранить снятый комплект до весны. Ошибки здесь стоят дорого: резина может деформироваться или потрескаться.

Кстати, и техосмотр зимой на летней резине вы не пройдете. Даже если тормоза и фары в полном порядке.

Елена Гуринович, специалист отдела по аккредитации и административным процедурам УП "Белтехосмотр":

"Диагностическими станциями в указанный период времени будет контролироваться наличие зимних шин на всех колесах осей легковых автомобилей и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой не более 3,5 т. Шины с шипами противоскольжения при использовании обязательно должны быть установлены на всех колесах транспортного средства".

Но если на диагностическую станцию водитель приезжает по расписанию, то встреча с инспектором на дороге может произойти в любой момент. И с 1 декабря поблажек не будет.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Автолюбители, которые проигнорируют эти требования, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 БВ. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не дожидаться 1 декабря, а уже сейчас, в связи с понижением температуры до 5 градусов и выпадением осадков в виде мокрого снега, установить зимние шины".

Даже заплатить штраф - это полбеды. Гораздо серьезнее последствия, если на скользкой дороге машина на летней резине попадет в аварию.

Олег Шлык, начальник отдела экспертной оценки и калькуляции страховой компании:

"Водителям важно знать, что по договорам добровольного страхования наземных транспортных средств „Автокаско“ наличие зимних шин с 1 декабря по 1 марта в соответствии с ПДД является обязательным условием. Т. к. если их отсутствие или неисправное состояние послужили причиной ДТП или аварии, это повлечет отказ в страховой выплате".

Получается, что от одного своевременного решения зависит и сохранность машины, и спокойствие за рулем, и ваш семейный бюджет.