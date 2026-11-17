Насколько своевременно произведенная продукция попадет к потребителю, зависит и от логистических цепочек, и от качества дорог. Уже более 10 лет белорусские строители при возведении магистралей используют бетон. Это ключевое инфраструктурное решение, испытанное временем.

Сегодня все выезды из столицы оформляют именно в бетонную одежду, чтобы усилить прочность покрытия при увеличенных нагрузках. Методы совершенствуют постепенно. Ученые находят все более надежные формулы.

Долговечный, прочный - и надежный как взлетно-посадочная полоса для огромных авиалайнеров. Бетон под колесами большегрузов и легковушек на скоростных трассах встречается все чаще.

Такую технологию начали применять еще в 1980-е годы, к примеру, одна из самых старых бетонок из того периода функционирует до сих пор - это Р23 Минск-Микашевичи. Уже появились первые заметные признаки износа, за счет устаревшей технологии кладки, однако бетон все же прошел испытание временем и выдержал дистанцию в 40 лет.

Трасса М14 - образец современного бетонного строительства. Она составляет большую часть 2-й кольцевой дороги. С момента укладки последнего километра прошло уже 10 лет. Результат оценивают водители и обслуживающие организации: за весь период использования ни одного ремонта, лишь поддержание чистоты и покос зеленых зон.

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр":

"Затраты по уборке мусора, косьбе полосы отвода сопоставимы с любой другой дорогой. Это поддержание эстетики, неважно, из чего сделано покрытие. Но по самому покрытию, какой-либо ямочности и других дефектов (трещин, разломов плит) мы в течение этого времени не наблюдали и затрат практически никаких не несли".

Свойства материала улучшают с помощью специальных присадок. Ученые в институте "БелдорНИИ" регулярно проводят эксперименты над белорусским бетоном.

"Наша задача - подобрать бетон правильного соотношения. Прочностные характеристики - это марка бетона по прочности, прочность на сжатие, изгиб. У нас есть еще морозильная камера - климат-камера, где мы проверяем морозостойкость, потому что наш бетон от обычного, конструкционного, отличается требованием по морозостойкости", - пояснил начальник управления минеральных материалов и бетонов ГП "БелдорНИИ" Александр Рашевский.

Задача перед строителями - вывести маршруты к городам-спутникам Минска на качественно новый уровень. Постепенно и уверенно, километр за километром вырастают новые и инфраструктурно важные отрезки. По направлению в Смолевичи уже обкатали и привыкли к недавно построенной бетонке Р53.

А вот в направлении Витебска специалисты "Белавтодора" прокладывают современную версию М3 с применением самых больших в стране бетоноукладчиков.

"У нас получается М3, которая сейчас возле Витебской области, там ширина 8 м. Порядка 20 км мы укладываем до Витебской области", - рассказал руководитель ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Дмитрий Матяж.

Такой метод укладки нового бетона на старый называют "вайтопинг". Впервые в масштабе его применили на М4, а сейчас частично используют при обновлении трассы Р28 Минск-Молодечно. Она тоже совсем скоро станет бетонной, надежной и безопасной.

"В данный момент мы находимся на объекте капитального ремонта автодороги Р-28 - со 104-го по 119-й км. Он предусматривает уширение покрытия и укладку цветобетонного покрытия", - рассказал начальник участка ДРСУ № 3 ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" Евгений Ластовский.

"Буквально в 2025 году мы завершили капитальный ремонт автомобильной дороги М4. В настоящий момент мы реконструируем автомобильную дорогу Р28. Начали с выезда из города Минска и заканчиваем ее на всем протяжении. То есть это перспективный такой длительный проект, который будет предполагать реконструкцию дороги до города Молодечно", - прокомментировал начальник управления подрядных работ и технического надзора РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Русецкий.

Особое внимание дорожные службы уделяют также пешеходному и велосипедному движению. В план реконструкции традиционно входит обустройство тротуаров и новых экомаршрутов.