Надежный тыл и опора семьи - с Днем отца поздравляем всех пап Беларуси

Было поддержано Президентом предложениеоб установлении Дня отца. Кроме того, в законодательство о труде вносятся изменения, которые предоставляли бы отцу или отчиму весь пакет гарантий в области трудового законодательства, который сегодня предоставляется матерям.

Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси