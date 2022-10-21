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Надежный тыл и опора семьи - с Днем отца поздравляем всех пап Беларуси
В Беларуси сегодня впервые отмечают День отца. Праздник получил официальный государственный статус наравне с другими семейными праздниками по решению главы государства.
День отца несет посыл, что быть папой почетно, и подчеркивает важную роль мужчины в воспитании детей и укреплении института семьи. Отпуск по уходу за ребенком традиционно берут женщины (в декретный в нашей стране уходит только один процент мужчин), тем не менее роль отца поддерживается на законодательном уровне.
Было поддержано Президентом предложениеоб установлении Дня отца. Кроме того, в законодательство о труде вносятся изменения, которые предоставляли бы отцу или отчиму весь пакет гарантий в области трудового законодательства, который сегодня предоставляется матерям.
День отца завершает Неделю родительской любви. Напомним, стартовала она 14 октября - в День матери.
Фото:pixabay.com
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