Надлежащее состояние городских и сельских территорий - в центре внимания руководства региона

Как сообщили сегодня в Минском облисполкоме, всего за год в оборот введено более 660 гектаров пустующих земель. Вместе с тем, со слов губернатора Анатолия Исаченко, низким остается уровень получения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов. 14 %, притом что показатель по стране - 18. В этом году в центральном регионе планируется обработать еще 18 мини-полигонов. В свою очередь Госконтроль нередко отмечает бесхозяйственность со стороны инвесторов и бизнесменов, которые работают в области.