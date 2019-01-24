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Надлежащее состояние городских и сельских территорий - в центре внимания руководства региона

Наведение порядка на земле и надлежащее состояние городских и сельских территорий - в центре внимания руководства региона.

Как сообщили сегодня в Минском облисполкоме, всего за год в оборот введено более 660 гектаров пустующих земель. Вместе с тем, со слов губернатора Анатолия Исаченко, низким остается уровень получения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов. 14 %, притом что показатель по стране - 18. В этом году в центральном регионе планируется обработать еще 18 мини-полигонов. В свою очередь Госконтроль нередко отмечает бесхозяйственность со стороны инвесторов и бизнесменов, которые работают в области.

Также в этом году продолжится наведение порядка около водоохранных зон, а также территорий недалеко от артезианских скважин.

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