"Надо!" Белорусы поддержали выдвижение в кандидаты на пост Президента Александра Лукашенко

Белорусы вновь показали образец консолидации. Из сказанного главой государства Александра Лукашенко, казалось бы, простого слова "надо" во время интервью в рамках саммита БРИКС случилась настоящая флешмоб-эйфория, которая затронула белорусов по всему миру.