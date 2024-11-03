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"Надо!" Белорусы поддержали выдвижение в кандидаты на пост Президента Александра Лукашенко

Белорусы вновь показали образец консолидации. Из сказанного главой государства Александра Лукашенко, казалось бы, простого слова "надо" во время интервью в рамках саммита БРИКС случилась настоящая флешмоб-эйфория, которая затронула белорусов по всему миру.

Таким образом белорусы подчеркнули: мы верны выбранному государственному курсу и хотим выдвижения в кандидаты на пост Президента Александра Лукашенко (подробности в видео).

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