Надо быть готовыми к любым сценариям событий, считает военный аналитик Король

Национальная безопасность - вопрос номер один. Поддержанию боеспособности нашей армии уделяется пристальное внимание.

Игорь Король, военный аналитик, начальник отделения Белорусского института стратегических исследований по Брестской области, заявил, что на сопредельной с Беларусью территории практически в режиме реального времени проводятся учения стран - членов НАТО различной интенсивности: от небольших ротных маневров до крупных коллективных учений объединенных вооруженных сил. Кроме того, начались учения НАТО по ядерному сдерживанию. Как отметил Король, организаторы заверяют, что эти маневры не направлены против какой-либо страны, однако всем хорошо известно, кого в НАТО рассматривают в качестве основных противников.

"Это прежде всего Российская Федерация и Республика Беларусь как ее ближайший союзник. Именно об этом напоминал глава государства всем нам и, прежде всего, силовому блоку, когда говорил о необходимости быть готовым к самым негативным сценариям", - заявил аналитик.

Отдельно эксперт обратил внимание на действия Польши и Литвы. По его словам, в последнее время они все чаще говорят о размещении ядерного оружия на своей территории. Более того, Литва уже приняла ряд мер законодательного характера по изменению Конституции.

"Однако эти страны забывают, что сегодня Республика Беларусь, а тем более Российская Федерация, располагают таким арсеналом дальнобойных огневых средств, который просто не позволит им применить это оружие", - подытожил Игорь Король.