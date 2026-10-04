"Надо искать подвох" - автоюрист о схемах занижения таможенных платежей

Купить растаможенную иномарку в России и получить гору проблем при постановке на учет в Беларуси. Очередная автоафера вскрылась с занижением платежей при покупке в российских автосалонах.

Владельцу машины, приобретенной в ЕАЭС, может прийти крупная сумма на растаможу - доплатить до 10 % от стоимости уже приобретенной и пригнанной машины. Если в России подобные "письма счастья" могут ожидать владельцев в течение 3 лет, то в Беларуси схема вскроется тут же, поскольку белорусская таможня проверяет "чистоту" ввоза авто перед постановкой на учет. Доплаты по причине заниженной растаможки исчисляются тысячами долларов и идут в утилизационный сбор, разъяснили в таможне.

Надежда Малиновская, замначальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

"С 2024 года применяются меры, направленные на пресечение "серых" схем ввоза транспортных средств в Беларусь. Постановлением Совета министров определены критерии, в соответствии с которыми при ввозе авто в страну применяются увеличенные ставки утилизационного сбора. Ключевым критерием является период, который прошел с момента таможенного декларирования транспортного средства в соответствующей стране союза. Обращаем внимание, именно период оформления, а не даты изготовления транспортного средства. Если прошло менее 2 лет, то в таможню в обязательном порядке необходимо представить заключение о независимой оценке. В случае, когда стоимость транспортного средства по оценке меньше стоимости, по которой "растаможивалось" авто, рассчитывается сумма, на которую увеличивается общая ставка утилизационного сбора".

Евгений Грачев, автоюрист:

"Существует схемы, которые позволяют уменьшать налоговую нагрузку. Простыми словами, уходить от части таможенных пошлин путем занижения стоимости автомобиля, занижения его технических характеристик, которые влияют на конечный расчет суммы, подлежащей уплате в бюджет. Следует понимать, что за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Покупая автомобиль на территории иного государства, нужно всегда изучать рынок. Если вы видите тот факт, что автомобиль идет по цене ниже рынка, это всегда нужно учитывать, надо искать подвох, потому что вполне возможно, что данный автомобиль был ввезен с использованием некой схемы".

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