"Надо найти какое-то решение" - эксперт о словах Лукашенко про скорое завершение конфликта в Украине

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности продолжает свою работу в столице. Объективность, верность избранной позиции и, главное, четкая перспектива Беларуси на глобальном треке, это отмечают зарубежные эксперты.

Участники конференции продолжают изучать, обсуждать и анализировать содержание и ключевые моменты выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Я выделю два момента. Дональд Трамп - позитивный лидер, требующий мирного решения украинского конфликта, как и Президент Беларуси. Во-вторых, ваш лидер дает очень важный посыл на серьезную роль женщин в политике, в международных отношениях, - отметил Киванц Усулов, профессор Стамбульского университета (Турция). - Война в Украине началась до Трампа. И Трамп хотел ее прекратить. Думаю, в этом отношении он прав. Мы не можем обвинять Трампа в причастии к украинской войне. Так что давайте дадим ему немного больше шансов положить ей конец. Надеюсь, что и на Ближнем Востоке не будет другой войны".

"Выступление Александра Лукашенко было очень эмоциональным и очень важным. Я очень надеюсь, что оно получит достойное информационное освещение, так как высказанные идеи, а их было несколько, обязаны быть на повестке, - сказала Лия Шварц, представитель международной молодежной организации (Россия). - Александр Григорьевич в том числе упомянул важность вовлечения молодежи и информационного освещения. Хочу заверить, что мы этим будем заниматься не просто формально, а в реальности. И действительно, информационный аспект сегодня приобретает новые смыслы в эпоху когнитивного противоборства, информационных, гибридных войн. Поэтому этот аспект, наверное, я бы выделила особенно".

Гюльшан Пашаева, депутат Национального собрания Азербайджана VII созыва:

"Выступление Президента Беларуси было действительно очень важным, потому что он попытался донести месседж: война в Украине должна закончиться. Действительно, надо найти какое-то решение, чтобы это кровопролитие, которое продолжается уже почти 5 лет, остановить".

Минская площадка стала пространством для предметного разговора о мире более 50 государств.