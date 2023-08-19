Надо кормить самым лучшим, что человек ест - форелевод рассказал, как выращивает форель в Карелии

Сколько рыбы в Карелии? - спросила журналист в специальном репортаже Агентства теленовостей"Клевое место" у одного из самых известных форелеводов региона Николая Федоренко, основателя торгового дома "Н. В. Федоренко".

"Много!" - ответил он.

Самое большое - семейство лососевых. Можно ловить, а можно выращивать, что Федоренко и делает вот уже 33 года.

Николай Федоренко жил в Гомеле на Соже, любил ловить рыбу. Мечтал с детства выращивать рыбу. По его словам, когда попал в 90-е годы в Карелию, взял озеро в аренду в тайге. Запустил карпов и организовал форелевое хозяйство.

Так и закрутилось. 35 тонн поначалу, 3 с половиной тысячи тонн сегодня. Выходит, в сотню раз больше. На краю Онежского озера Федоренко создал настоящую рыбную империю. Мы садимся на катер и отправляемся в самые клевые места.

Из карельских озер родом едва ли не 90 % всей российской форели. И фокус вовсе не в деловой хватке и умениях бизнеса. Не без этого, конечно. Но есть у форели весьма конкретные предпочтения, которым целиком и полностью отвечает карельская природа.

Смотрите спецрепортажАТН "Клевое место" ЗДЕСЬ

Карелия напоминает Николаю Скандинавию. Он заверяет, что форель очень хорошо растет особенно на Онежском озере.

"Озеро не прогревается сильно, летом сильно не покупаешься, - говорит форелевод. - Вода теплая - не будет. Больше 20 - не ест, а еще больше - дохнет. Холодноводная рыба".

Словом, холодно и глубоко. Метров 30 лишь на краю Онеги. Так что в этих садках (а в хозяйстве Федоренко таких порядка сотни) развернуться можно. Конструкция, кстати, запатентована. Все делают сами. Это вообще главный принцип хозяина: если можешь сделать сам - делай, ни на кого не полагаясь. Так и выращивает Федоренко свою форель от мала до велика сам.

И как бы ни складывалось, обед всегда по расписанию. За кормление здесь в ответе целая команда. Малышей кормят каждый час, рыбу постарше - до 4 раз в день. Учитывая масштабы, в сутки уходит 40 тонн или две фуры. В ручном режиме накормить форель непросто, используют специальный кормораздатчик. Как только корм попадает в садок, вода закипает.





Значит, хороший аппетит, говорит хозяин. Качество корма - непреложное требование всех форелеводов. Покупают самое лучшее. Долгое время - только на Западе. Практически вся рыба, выращенная в регионе, потребляла импортные корма. 100-процентная зависимость мешала развитию бизнеса. Но санкционная реальность придала рыбному делу новый поворот.

В том году все иностранцы отказали нам в комбикорме. И я поехал в БНБК в Беларуси, и начали поставлять комбикорм. Сильно выручили в том году. На следующий год хочу там брать сотни наименований всяких этих витаминов. Там только витамины, консервантов нет никаких, ничего нет. Форель - это такое нежное существо. Даже с малечка. Если что-то не то, она помрет. И ее надо кормить самым лучшим, что есть, что человек кушает. Николай Федоренко, форелевод, основатель торгового дома "Н. В. Федоренко"

История имеет свойство повторяться. И дабы не наступать на те же грабли, Федоренко намерен свой корм производить. На всю Карелию хватит, говорит. Такая подушка безопасности форелеводам не помешает. Ингредиентов нужно много, так что вангуем дорогу в Беларусь. Биокорпорация под Минском, заточенная на производство комбикормов и премиксов, поможет встать на ноги.

Никто не хочет, чтобы Россия была сильная. Они хотят, чтобы Россия ослабшей была, нечего было кушать. Такого не будет, не дождутся. Николай Федоренко, форелевод, основатель торгового дома "Н. В. Федоренко"

Свой корм открывает дорогу к новым горизонтам, в том смысле, что в таком случае ничто не мешает выращивать рыбы больше - хорошей и разной. Вдвое? Почему бы и нет. Сколько ни вырастишь, все продашь, уверен Федоренко. Рыбу Россия любит. Собственная переработка обеспечивает качество готовой продукции. Есть у самого известного белоруса в Карелии неизменное правило: нет - консервантам, да - ГОСТу, согласно которому он и сегодня солит самую вкусную рыбу.

Берешь соль крупную (тройку), пересыпаешь полностью рыбу и складываешь в емкость. Сверху гнет, она лежит там. Достаешь, помыл, через машину пропустил, косточки все вынял и вакуумировал. Ни капли консерванта. Должно быть так. Николай Федоренко, форелевод, основатель торгового дома "Н. В. Федоренко"

Словом, это не сложно. Если любишь то, что делаешь.

Когда кормишь эту рыбу, это такое блаженство, такой кайф, когда смотришь, как она кушает. Стоял бы и кормил бы, кормил, наслаждался бы, как она кипит. Но этим делом надо заниматься. Россию надо кормить. Николай Федоренко, форелевод, основатель торгового дома "Н. В. Федоренко"