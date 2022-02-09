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Надругательство над флагом Беларуси в Украине
В Украине надругались над флагом Беларуси. Возле городской администрации Днепра государственный символ нашей страны заменили на БЧБ-тряпку. Причем за выходкой стоит сам мэр города Борис Филатов. Об этом он горделиво заявил на своем аккаунте в Facebook. Примечательно и то, что ни в МИД Украины, ни в Верховной раде преступное самоуправство никто не осудил. Молчит и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Прокомментировало ситуацию посольство Беларуси в Украине:
С глубоким разочарованием воспринята информация о замене у здания городского совета Днепра государственного флага Республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По этому поводу в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Беларуси Игоря Сокола, в котором заявлено, что данное решение городских властей оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство.
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