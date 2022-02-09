Надругательство над флагом Беларуси в Украине

С глубоким разочарованием воспринята информация о замене у здания городского совета Днепра государственного флага Республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По этому поводу в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Беларуси Игоря Сокола, в котором заявлено, что данное решение городских властей оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство.