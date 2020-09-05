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Надругательство над государственной символикой. 27-летний житель райцентра порезал несколько флагов
В Ивацевичах по горячим следам задержали подозреваемого в надругательстве над государственными символами. 27-летний житель райцентрапорезал несколько флагов в городе. Как отметили в милиции,ранее он привлекался к административной ответственности около 70 раз.
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