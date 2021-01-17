Наград и благодарностей удостоены журналисты

Есть в Беларуси еще одна добрая традиция: ежегодно в дни старого Нового года отмечать заслуги тех, кто стал безусловным примером для других, - людей из мира медиа, культуры и искусства, государственных деятелей. Президент всегда лично вручает награды и благодарности. Но в нынешнем году среди тех, кто удостоен такой чести, как никогда много наших коллег-журналистов. И это, конечно, не случайность.

В минувшем году, как и сегодня, они были и остаются в эпицентре бурной политической жизни. Отстаивают право на объективность в самых суровых условиях, при беспрецедентном давлении. Многие прошли боевое крещение улицей и, порой, неуправляемой толпой. Но не изменили себе и своему делу. Президент даже скажет: герои.

Это во многом благодаря им в самые сложные месяцы удалось отстоять информационный суверенитет, дать отпор мощному давлению извне, сохранить позиции независимой страны. Сегодня это бесценно.

Ольга Анищенко о героях своего времени.

Секундомер отсчитывает последние мгновения до девяти, и в студию заходит она. И в эту секунду лишь ей известно, каково это - ощущение прямого эфира. У каждого оно свое. Елена Насачева - лицо и голос вечерней "Панорамы". С большим стажем. Казалось бы, чем тут удивишь? Новостника, как говорят журналисты, вообще сложно озадачить. Но 2020 год сумел преподнести сюрпризы. Когда медийное пространство превратилось по сути в поле боя, пришло, пожалуй, как никогда ясное понимание, что слово еще то оружие. А информационная война порой похлеще реальных боевых сражений.

Сила давления, с которой пришлось столкнуться

Информационное поле резко заиграло новыми красками: телеграм-каналы, YouTube, блогеры, разного рода эксперты. Поди разбери, где фейк, а где реальность. Сегодня каждый из них знает ту силу давления, с которой пришлось столкнуться. Но это сработало, словно пружина: чем сильнее сдавить - тем больнее ответ.

Выбор в 2020-м - неизбежность. Для каждого. Укрепиться в мысли, что наше дело правое, и не свернуть со своего пути. Или стать по другую сторону (порой в прямом смысле) баррикад. В этом зале те, кто не изменил себе, профессии и своей стране. Кто не пошел за толпой. Не прикрывался анонимностью в Сети. Не уничтожал оппонентов за иные взгляды. Не опускался до травли и прямых угроз. Ежегодно в эти дни президент всегда лично отмечает заслуги тех, кто сделал для страны больше других. Но в минувшем году, как и сегодня, эта потребность в верности и надежности стала как-то острее.

Как для кого-то профессиональным кредо стало "ни дня без строчки", так для нашей коллеги Ксении Лебедевой что ни неделя, то снова приходится держать путь куда-то в глубинку. И как тут не поймать себя на мысли, что на чемоданах проводишь куда больше времени, чем дома, в столице. А над рабочим столом как-то сама собой появляется карта путешественника.

Место для жизни - вот оно, на этой карте. Не разделенное границами областей и районов, взглядами их жителей. Это своя страна, где просто хорошо и на востоке, и на западе. Если помнить о главном.

Но не глубинкой единой. Хотя и здесь порой приходится проявлять "пограничную" настойчивость и целеустремленность. И нам кажется, что все получается, когда точно знаешь, чего хочешь. И это точно про нее. Еще и неизменного корреспондента, работающего на субботних женских маршах в столице. Когда угрозы и агрессия стали частью уже не только профессионального, но и личного пространства. И этот прессинг хорошо знаком едва ли не всем нашим коллегам.



Картинка, которую не увидишь в телеграм-каналах

Воскресные марши - это его стезя. Долгие месяцы каждый выходной Александр Хоровец на столичных улицах буквально в боевых условиях отстаивал право на другую картинку, которую не увидишь в телеграм-каналах. Когда вокруг не выбирали выражений и поднимали не только руку. Где снимал на смартфон едва ли не каждый. Но все самые жесткие кадры нападок в неравном "бою" никто так и не осмелится опубликовать. Понимая, что "пахнут" действия зачинщиков уже не административными делами.

В каких злодеяниях его только не обвиняли! И даже в отравлении Навального. Но Григорий Азаренок по-прежнему верен себе. Всякий раз воочию он видел, как вызревал протест, как нарастала агрессия, как от угроз переходили к делу. И ни на йоту не поступился принципами. Никто из наших коллег не мог толпе ответить тем же. Подставляли другую щеку. Понимали: эфирное слово может ударить больнее.

Накануне все они, кто не побоялся работать в толпе, быть всякий раз узнанным с экрана, встреченным с нешуточной злобой и агрессией, получают награды и благодарности из рук президента.

"Но кто, если не мы?" - скажет каждый. Ведущие, корреспонденты, операторы главных телеканалов, журналисты издательского дома "Беларусь сегодня", информационного агентства БелТА - все, кто нашел достойный ответ вызовам времени, удостоены высоких наград. С формулировкой "за большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики". В переломный для страны момент, который многие назовут историческим, не обошлось и без звона медалей.

Переворот сознания

Они перевернули не просто страницу истории - сознание многих людей. И показали, как это - любить свою страну не просто на словах. Показательно, но в это время журналисты разных телеканалов стали одной командой. Работали на одну задачу. Забыли о конкуренции. И даже сейчас мы показываем всех наших коллег, искренне радуясь их успехам.

Политический вызов минувшего года с приставкой гео- стал испытанием на прочность совсем иного масштаба. Справились, оценит президент. Потому что решительности не занимать. И уверяет: в его твердости тоже сомневаться не стоит.







2020-й - это о силе нового оружия

Нет, не того, что стреляет на поражение. Хотя в каком-то смысле слово действует именно так. Обороняться, чтобы сохранить свой национальный статус и идентичность, приходится все чаще на информационных фронтах. Учиться пришлось буквально в полевых условиях.

В решении задач государственного масштаба личный вклад каждого, кто в этом зале: государственных служащих, педагогов, врачей, спортсменов, деятелей культуры. Им тоже мужества было порой не занимать. Особо отмечены заслуги главы коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, Председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Среди награжденных министры и губернаторы.



Надежное плечо