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Лучших работников МАЗа наградили накануне профессионального праздника

В канун праздника лучшие инженеры, наладчики оборудования, слесари и сборщики Минского автомобильного завода получили награды и благодарности. 24 специалиста отмечены почетными грамотами, в том числе от Министерства промышленности. После официальной части в качестве подарка - концерт прямо в цехах предприятия.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших и развивающихся предприятий Беларуси. Машиностроители не только удержали позиции на мировом рынке в пандемию, но и активно занимают новые ниши.

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