Лучших работников МАЗа наградили накануне профессионального праздника

В канун праздника лучшие инженеры, наладчики оборудования, слесари и сборщики Минского автомобильного завода получили награды и благодарности. 24 специалиста отмечены почетными грамотами, в том числе от Министерства промышленности. После официальной части в качестве подарка - концерт прямо в цехах предприятия.