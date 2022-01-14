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Наградой "Ученик года Минской области - 2021" отметили 25 школьников
"Ученика года - 2021" выбрали сегодня в Минской области. Наградами отметили 25 школьников. Номинации разные: учебная, рабочая и общественная деятельность, достижения в спорте и творчестве. Впервые в конкурсе назвали "Победителя интернет-голосования". Торжественная церемония прошла на базе СШ № 4 в Столбцах. Участниками областного этапа стали более сотни школьников.
Конкурс "Ученик года" в Минской области прошел в седьмой раз и стал финальным аккордом благотворительной акции "Наши дети". Напомним, добрый марафон в центральном регионе объединил почти 6 тысяч мероприятий. Счастливые улыбки и веру в чудеса подарили более 160 тысячам детей.
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