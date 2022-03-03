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Награды и благодарности вручили милиционерам Минской области
Награды за профессионализм, мужество и безопасность граждан! Торжественное собрание по случаю Дня белорусской милиции прошло сегодня в управлении внутренних дел Миноблисполкома. В столице собрались представители подразделений из всего региона. За достойное несение службы отметили около сотни человек в погонах. Кроме того, медали вручили женам офицеров, наградили и лауреатов областной акции "Верность и обязанность". Подготовили для милиции Минской области также полезные подарки. Служебный автопарк пополнился сразу 13-ю новыми машинами.
Современный мир настолько стремителен и непредсказуем. Постоянные турбулентности, которые заставляют нас всех, и прежде всего правоохранительный блок, оперативно реагировать на те вызовы, которые вчера казались просто невозможными. Но тем не менее такова жизнь. Поэтому я доволен работой милиции Минщины. Потому что сегодня, во все сложные периоды, которые были в нашей стране, они спокойно выполняли свой долг. Я хочу пожелать здоровья и семейного благополучия, чтобы все было штатно, чтобы было меньше внештатных ситуаций. Ну и самое главное, чтобы они все живыми и здоровыми возвращались со службы к своим семьям.
105-ю годовщину со Дня образования белорусская милиция, в том числе и правоохранители Минской области, отметят уже завтра. Торжественные концерты, встречи и церемонии в честь профессионального праздника запланированы по всему центральному региону.
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