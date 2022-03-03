Награды и благодарности вручили милиционерам Минской области

Современный мир настолько стремителен и непредсказуем. Постоянные турбулентности, которые заставляют нас всех, и прежде всего правоохранительный блок, оперативно реагировать на те вызовы, которые вчера казались просто невозможными. Но тем не менее такова жизнь. Поэтому я доволен работой милиции Минщины. Потому что сегодня, во все сложные периоды, которые были в нашей стране, они спокойно выполняли свой долг. Я хочу пожелать здоровья и семейного благополучия, чтобы все было штатно, чтобы было меньше внештатных ситуаций. Ну и самое главное, чтобы они все живыми и здоровыми возвращались со службы к своим семьям.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома