Награды лауреатам конкурса "Лидер энергоэффективности" вручили в Минске

В Беларуси, как и во всем мире, сегодня отмечают Международный день энергосбережения. В каждом регионе подводят предварительные итоги по рациональному использованию топливных ресурсов.



В столице же сегодня получили почетные награды лауреаты конкурса "Лидер энергоэффективности". Это промышленные гиганты Лидсельмаш, БМЗ, строительные и инжиниринговые компании. Из сотни заявок со всей страны жюри отметило почти половину. Самые популярные номинации - "Энергоэффективный продукт года", а также "Цифровая трансформация" и "Умные технологии".



Один изтрендов в энергосбережении - строительство домов с электрокотельными для отопления и подогрева воды. В новых кварталах столичного города-спутника Смолевичи все жилье - это электродома. С пометкой "электро" здесь построят и поликлинику.