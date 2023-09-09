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Награды лучшим аграриям - 9 сентября Брестская область празднует "Дожинки"
Аграрии Брестчины празднуют "Дожинки". Регион первым в стране собрал миллион тонн зерна и первым завершил уборочную. 9 сентября в Ганцевичах чествовали лучших руководителей хозяйств, комбайнеров, водителей, тех, кто своим трудом собрал каравай страны.
Песни от души под гармонь, искренние улыбки. Ганцевичи превратились в большой фестивальный город. К "Дожинкам" подготовился каждый район области: испекли каравай из нового урожая и представили колорит своего края. Праздничное шествие растянулось на несколько километров.
Фестиваль собрал тысячи гостей из разных уголков страны. Но все внимание сегодня труженикам села первого региона. Комбайнеры, водители, работники зерносушильных комплексов - их вклад в общий каравай неоценим.
Десятки подворий и национальные блюда. Крестьянскую белорусскую самобытность демонстрирует Ивацевичский аграрный колледж. Его выпускники на практике знают, каким трудом достается хлеб.
Наши учащиеся получают практические навыки. Мы с чистой совестью говорим, что они получатся у нас высококвалифицированными рабочими.
Также гостей праздника ознакомили с сельхозтехникой. Вся она самая современная, отечественного производства. Значительно улучшает условия работы аграриев и ускоряет процесс уборки.
Аграрии Брестской области первыми в стране намолотили 1 млн т зерна. Первыми завершили и жатву. Получили более 1,34 млн т зерна. Урожайность выше прошлогодней - 40 ц с га. На некоторых полях региона эта цифра была выше более чем в два раза - 85. Лучшие хлеборобы Брестской области сегодня получили заслуженные слова благодарности и подарки.
Отмечает нелегкий труд аграриев и глава государства. В жаркую страду Александр Лукашенко всегда оставляет место в своем графике, чтобы оценить ход уборочной и поблагодарить тех, от кого зависит продовольственная безопасность страны.
Вы, конечно, молодцы. Я замечаю за собой, что редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам огромное за труд. Крестьяне вообще у нас люди крепкие. Хвалю вас не потому, что я сам из крестьян. Вы крепкие люди, на вас держится страна. И даже в те трудные времена ни один из вас не колебнулся и не шелохнулся. Все были в поле, кормили всех - и тех, кто должен был пользоваться плодами труда крестьян, и тех, кто ходил в основном по Минску и размахивал руками. Поэтому вы основа нашей страны.
Как результат работы с технологиями производства сельскохозяйственных культур, еще один рекорд области - в 2023 году к районам 100-тысячникам - Каменецкому, Пружанскому и Барановичскому - добавился Брестский. Здесь, как и в Каменецком районе, самая высокая урожайность - свыше 50 ц с га. Самый большой валовой сбор традиционно в Барановичском районе - 167 тыс. т.
Урожай прошлого года, рекордный, практически будет обеспечен. В принципе мы солидную третью часть каравая вложили в закрома нашей страны. И, конечно, кормовую базу области обеспечим. Мы не упали по урожайности. Мы потеряли меньше всего зерна в вале сбора по всей стране.
Жители Ганцевичей к празднику получили подарок. Свои двери открыла обновленная поликлиника центральной районной больницы. Здесь заменили лифт, установили пожарную сигнализацию, закупили мебель, оборудование и передвижной медицинский комплекс. А еще к "Дожинкам" восстановили фонтан, город преобразился, появились новые архитектурные формы.
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