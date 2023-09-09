Награды лучшим аграриям - 9 сентября Брестская область празднует "Дожинки"

Вы, конечно, молодцы. Я замечаю за собой, что редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам огромное за труд. Крестьяне вообще у нас люди крепкие. Хвалю вас не потому, что я сам из крестьян. Вы крепкие люди, на вас держится страна. И даже в те трудные времена ни один из вас не колебнулся и не шелохнулся. Все были в поле, кормили всех - и тех, кто должен был пользоваться плодами труда крестьян, и тех, кто ходил в основном по Минску и размахивал руками. Поэтому вы основа нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь