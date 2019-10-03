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Награды лучшим учителям Минской области
Слова благодарности и пожелания учителям звучат в эти дни по всей стране. В первые выходные октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник. Главные торжества проходят в Минске. Сегодня здесь поздравляют не только педагогов из столицы, но и из всего центрального региона. Сейчас там работает Наталья Кузьмицкая.
Сейчас я нахожусь в Центральном доме офицеров. Здесь царит действительно праздничное настроение. Чтобы поздравить друг друга и услышать слова благодарности за свою преданную работу, сюда приехали более 650 учителей области, безусловно, лучшие в профессии.
Для многих это уже не первый День учителя. Некоторые профессию выбрали еще в детстве и до сих пор верны своему призванию.
В системе образования области сегодня работают более 30 тысяч педагогов. Это профессиональный праздник всех сотрудников сферы школьного образования. И День учителя - возможность поблагодарить их за нелегкую работу, обучение и помощь в воспитании детей. Сегодня педагог должен быть мобильным, современным, а главное - уметь найти подход к каждому ученику. И во время таких встреч учителя обмениваются опытом, делятся новыми методиками преподавания, чтобы уроки были интересными.
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А какие поздравления подготовили для учителей Минска, знает моя коллега Елена Витко.
Поздравления и слова благодарности звучат и во Дворце Республики. Здесь в малом зале собрались четыреста двадцать лучших учителей столицы. Это профессионалы, которые своим талантом и старательностью воспитывают детей, дают им знания. Но сегодня они получили оценку своей работы.
Лучшим учителям и руководителям учебных заведений вручили почетные грамоты и благодарности. А четыре педагога столицы получили знак "Отличник образования".
Поздравления от коллег и учеников учителя будут принимать в течение нескольких дней. Профессиональный праздник они отметят традиционно в первое воскресенье октября.
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