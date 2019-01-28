Лучших журналистов, пишущих о науке, наградили в Беларуси. Три награды у Белтелерадиокомпании. Поздравляем!

Награды лучшим журналистам. В столице отметили репортеров, пишущих о науке и достижениях.

В Беларуси наградили лучших журналистов, которые пишут о науке и ее достижениях. Сразу три награды достались Белтелерадиокомпании. Итоги конкурса, который проходил уже в девятый раз, подвела Национальная академия наук. Жюри предстояло выбрать из 138 работ 31 автора.

За цикл специальных проектов на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" отмечена наша коллега - политобозреватель Агентства теленовостей Алеся Высоцкая. В эфир с высоким рейтингом вышли фильмы о науке для жизни, где на конкретных примерах рассказывается о внедрении новейших разработок белорусских ученых в разные сферы экономики.