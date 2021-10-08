Награды получили лучшие работники культуры столицы

Музейные работники, музыканты, художники, педагоги и руководители творческих коллективов. Накануне профессионального праздника в городской ратуше чествовали лучших работников заведений культуры. Почетные грамоты и благодарности получили более 20 творческих работников. Их добросовестный и плодотворный труд оценили наградами не только на городском, но и на республиканском уровне. Несмотря на пандемию, этот год стал для белорусской столицы богатым культурными мероприятиями.