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Награды получили лучшие работники культуры столицы
Музейные работники, музыканты, художники, педагоги и руководители творческих коллективов. Накануне профессионального праздника в городской ратуше чествовали лучших работников заведений культуры. Почетные грамоты и благодарности получили более 20 творческих работников. Их добросовестный и плодотворный труд оценили наградами не только на городском, но и на республиканском уровне. Несмотря на пандемию, этот год стал для белорусской столицы богатым культурными мероприятиями.
Свой профессиональный праздник в это воскресенье встретят более 4 тысяч работников культуры столицы.
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