Награды лучшим за вклад в духовное возрождение Беларуси - церемония вручения во Дворце Республики

Прочные духовные опоры помогли белорусам сохранить родной язык, культуру и традиции.

Об этом заявил Президент на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", а также специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп". Отметил Александр Лукашенко и крепкий фундамент белорусского государства - мы умеем находить эффективные ответы на любые вызовы, будь-то политические события, пандемия коронавируса или беженцы, которым Беларусь помогла в тяжелую минуту. Напомнил Президент и время, когда премия зарождалась - еще в 90-е годы.











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А. Лукашенко: Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего

Год исторической памяти для Беларуси - это и своеобразная ревизия последних столетий: необходимо разобраться в своем прошлом. Принять трагические моменты, но и героических было много. Белорусы - нация, которая всегда относится особенно трепетно к тем, кто готов созидать в культуре, науке, в обществе в целом.

И конечно, самая торжественная часть - вручение наград. Лауреаты премии "За духовное возрождение" - это историко-патриотический поисковый клуб "Виккру", объединение "Патриоты Беларуси", фонд Алексея Талая и Центр дополнительного образования детей и молодежи Бреста.











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Награда за благотворительность у настоятеля храма иконы Божией Матери "Всецарица" Кирилла Шолкова. Спецпремию деятелям культуры и искусств получили народный артист Беларуси Владимир Громов, ансамбль "Крыжачок" и театр эстрады "Капелька". За значительные достижения в развитии эстрадного искусства спецпремия у Президентского оркестра Республики Беларусь.