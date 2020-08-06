Награждение медиков и соцработников Лепельского района

Заслуженные награды сегодня получили медики и соцработники Лепельского региона, которые проявили себя в условиях сложной эпидситуации. В числе награжденных медсестра инфекционного отделения Центральной районной больницы, рентген-лаборант, а еще специалисты социальной службы, которые также стали частью большой команды. В системе здравоохранения Лепельского района работают более 1200 человек. В прошлом году в районной больнице открылся новый рентген-кабинет, закупили УЗИ-оборудование, установили современный аппарат ИВЛ. В ближайшее время здесь появится и новый компьютерный томограф. На развитии медицины в регионах акцентировал внимание и Президент во время Послания. Глава государства отметил, что в стране продолжат оснащать медучреждения самым современным оборудованием.

