Награждения тружеников, концерты, соревнования - самая масштабная маевка страны прошла в парке Победы в Минске

Беларусь сегодня отмечает Праздник труда. "Став поистине народным, Первомай объединяет людей разных поколений, всех, кто трудится на благо Родины", - отметил в поздравлении соотечественникам Президент.

Праздничные мероприятия сегодня развернулись по всей стране. Самой масштабной площадкой Первомая стал столичный парк Победы. Тысячи жителей и гостей столицы пришли поздравить передовиков. Глава Федерации профсоюзов Михаил Орда вручил награды лауреатам премии. Кто стал лучшим, какой главный критерий награды и, конечно, антураж праздника - подробности у Станислава Липского.

Праздник весны и труда отмечают в Беларуси

Мир, труд, май - лозунг, столь знакомый всем нам, здесь, в столичном парке Победы, сегодня звучит громче. Федерация профсоюзов Беларуси организовала масштабный праздник, стартовал который с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой".

Победа советских воинов в Великой Отечественной подарила нам мирное небо над головой. Мы об этом помним, поэтому перед центральным событием Первомая - церемонией награждения передовиков - отдаем дань уважения героям, павшим в боях той страшной войны.

А следом в центре внимания лучшие и церемония награждения лауреатов премий Федерации профсоюзов Беларуси в области труда и культуры. Это знаковые награды. Их особенность в первую очередь в том, что они, по сути, учреждены и присваиваются самими трудящимися! Вручается эта награда с 1989-го - раз в два года. В этот раз отмечен 21 лауреат - это как отдельные профессионалы своего дела, так и авторские коллективы, предприятия и организации страны.

Кстати, с 15 по 19 мая в стране стартует ярмарка вакансий для молодежи: для школьников и студентов, кто в период каникул захочет заработать.

А возвращаясь к лучшим, отмечаем - по всей стране сегодня, 1 Мая, более 1000 человек получили заслуженные награды за добросовестный труд и значимый вклад в развитие своих предприятий.