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Наиболее активные участники несанкционированных митингов задержаны
Омрачить праздники себе и знакомым, несмотря на предупреждения милиции о незаконности несанкционированных митингов. В разных районах столицы все же пытались создать видимость массовости - небольшие группы людей. Себя они демонстративно обозначали незарегистрированной символикой и плакатами с разными призывами. Наиболее активных участников задержали - это порядка 40 человек. В их отношении проводится проверка в рамках действующего законодательства.
Личность "Творческая"?
А некоторые и вовсе решили поупражняться в изобразительном искусстве... Одна из таких художниц - минчанка - в качестве холста выбрала киоск на переулке Дубравинский в столице. Правда, палитра цветов разнообразием у дамы не отличалась. При себе у нее нашли два баллончика с краской белого и красного цвета.
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