Наиболее активные участники несанкционированных митингов задержаны

Омрачить праздники себе и знакомым, несмотря на предупреждения милиции о незаконности несанкционированных митингов. В разных районах столицы все же пытались создать видимость массовости - небольшие группы людей. Себя они демонстративно обозначали незарегистрированной символикой и плакатами с разными призывами. Наиболее активных участников задержали - это порядка 40 человек. В их отношении проводится проверка в рамках действующего законодательства.

