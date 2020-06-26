Наиболее вероятные направления-2020 - Албания, Черногория, Тунис, Египет, Турция, Грузия и Украина

Мир открывает пляжи, чтобы спасти туристический сезон от коронавируса. Но рынок не будет прежним, уверены эксперты. Как планировать лето? Кто уже принимает туристов? И кто готов ехать отдыхать в Беларусь? Наш корреспондент Евгений Каллаур адресовал эти вопросы председателю правления Республиканского союза туриндустрии Филиппу Гулому.



