Наивно верил в свою анонимность

Уголовное дело возбудили следователи в отношении 19-летнего жителя Орши. Юноша, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах, начал отправлять командиру ОМОНа сообщения с угрозами, наивно веря в свою анонимность. Однако когда парень вернулся домой, его задержали. Со слов фигуранта, он был уверен, что его не рассекретят, так как он писал сообщения с иностранной сим-карты. Номер милиционера задержанный нашел в телеграм-канале.



"В Telegram, насмотревшись на то, что происходит с мирными гражданами, как их избивают, написали полные данные этого человека. Я не знаю, как его зовут, сказали, что он причастен к этому. Выяснилось, что я полностью не прав, потому что те видео короткие, это вырезанные видео, там видно, что было что-то до начала. И показывают, как их избивают. Не показывают, что было до этого, что после. В этих телеграм-каналах никто ничего не говорит".



