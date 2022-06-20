Накануне 22 июня диалоговая площадка прошла в Музее истории Великой Отечественной войны

Если мы работаем на субботниках и акциях "Беларусь помнит", то родители приходят со своими детьми. Поэтому, понимаете, вот эта память поколений не должна прерваться. Потому что сегодня именно мы - наследники Победы. На нас возложена роль трансляторов генетической и исторической правды о тех событиях. Она предложена именно нам. И поэтому "Белая Русь этим активно занимается в том числе.

Наталья Воронова, председатель Центральной районной организации г. Минска РОО "Белая Русь"