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Накануне 22 июня диалоговая площадка прошла в Музее истории Великой Отечественной войны
Сохранить героическое наследие, а также не допустить фальсификации исторической памяти. Накануне важной даты в истории нашей страны (22 июня) в столице продолжаются диалоговые площадки.
Так, один из крупнейших форумов, посвященных геноциду белорусского народа, сегодня принял Музей истории Великой Отечественной войны. Около 200 участников, среди которых прокурор города Минска, руководство столицы, политологи, а главное много молодежи. Кстати, именно к ним в онлайн-формате обратился и новый председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов. Он затронул тему демографической "ямы" 40-х годов прошлого столетия, ее причин и последствий для современников. К диалоговой площадке через интернет присоединились и представители 18-ти минских предприятий и организаций.
Нет сегодня людей в нашей стране безразличных к этой теме. Я уверена, что душа каждого белоруса болит за то, чтобы такое не повторилось в будущем в нашей стране. Вопросов люди задают много. Мы обсуждаем новые факты из истории, которые мы ранее не озвучивали.
Если мы работаем на субботниках и акциях "Беларусь помнит", то родители приходят со своими детьми. Поэтому, понимаете, вот эта память поколений не должна прерваться. Потому что сегодня именно мы - наследники Победы. На нас возложена роль трансляторов генетической и исторической правды о тех событиях. Она предложена именно нам. И поэтому "Белая Русь этим активно занимается в том числе.
И сегодня участники диалоговой площадки озвучили новую историко-культурную инициативу столицы. На площади Победы установят "календарь памяти", который с 22 июня по 2 июля будут символически перелистывать и при этом рассказывать о событиях тех дней.
Принята итоговая резолюция конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"
Диалоговая площадка "Память и боль белорусской земли" прошла на предприятии "Агат - электромеханический завод"
Диалоговая площадка, приуроченная к Году исторической памяти, прошла в колледже декоративно-прикладного искусства
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