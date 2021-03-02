Хедлайнер праздника - тюльпаны. Накануне 8 марта цветоводы готовят весенние букеты. Лиловые, желтые, красные - палитра для флористических композиций довольно широкая.



Например, только в агракомбинате "Ждановичи" для цветочного микса вырастили 7 сортов. При этом плантации тюльпанов там расцвели впервые. Подробнее Елена Витко.



