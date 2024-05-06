Накануне 9 Мая мемориалы утопают в цветах: местом поклонения стала братская могила в Радошковичах

Я неоднократно бывал в этом поселке, мы отдавали дань памяти, когда я учился на факультете Генерального штаба. Хочется сказать спасибо жителям Беларуси, данного поселка и сельсовету за то, что в таком образцовом состоянии держат могилы и памятники. Вечная память воинам, погибшим на этой земле! А здесь не только казахи, а все нации и народы.





Уларбек Абыкеев, военный атташе посольства Казахстан в Беларуси

