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Накануне 9 Мая мемориалы утопают в цветах: местом поклонения стала братская могила в Радошковичах
Они воевали за Родину: герои разных возрастов, разных званий и национальностей, но с единой целью - защитить свое Отечество.
Мемориалы, размещенные на территории Минской области, в эти дни утопают в цветах. Так, в городском поселке Радошковичи сегодня их возложили к подножию братской могилы, где похоронено более 250 военнослужащих и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В длинном списке и две казахские фамилии. Почтить героическую память своих земляков приехали представители посольства Казахстана в нашей стране. А вместе с ними - молодежь. Это казахстанские офицеры и курсанты, которые учатся в Военной академии, Университете гражданской защиты МЧС, а также Белоруской государственной академии авиации.
Я неоднократно бывал в этом поселке, мы отдавали дань памяти, когда я учился на факультете Генерального штаба. Хочется сказать спасибо жителям Беларуси, данного поселка и сельсовету за то, что в таком образцовом состоянии держат могилы и памятники. Вечная память воинам, погибшим на этой земле! А здесь не только казахи, а все нации и народы.
В Университете гражданской защиты обучается 22 курсанта из Республики Казахстан. Нынешнее поколение относится с большим уважением и трепетом к подвигам, которые совершили наши отцы, дедушки и прадедушки.
И сегодня же работники посольства Казахстана в нашей стране посетили школу № 2 в Радошковичах. Одна из остановок - у памятника в честь героического подвига экипажа летчика Николая Гастелло. Кроме того, гости посетили Музей воздушных и огненных таранов. Он находится в самой школе.
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