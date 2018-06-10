Выпускные прошли по всей Беларуси. Накануне аттестаты лицея МВД получил 41 выпускник. Торжественная церемония состоялась возле Национальной библиотеки. После вручения документов юноши попрощались со знаменем учебного заведения. Отметим, что практически все выпускники планируют связать свою жизнь с милицией.