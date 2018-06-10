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Накануне аттестаты лицея МВД получил 41 выпускник

Выпускные прошли по всей Беларуси. Накануне аттестаты лицея МВД получил 41 выпускник. Торжественная церемония состоялась возле Национальной библиотеки. После вручения документов юноши попрощались со знаменем учебного заведения. Отметим, что практически все выпускники планируют связать свою жизнь с милицией.

Несмотря на то, что учеба закончена, ребята готовятся к военному параду. Впервые в День Независимости 24 ученика лицея МВД пройдут в сводной коробке.

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