Впереди были 1418 долгих дней и ночей до Победы. И это всенародная память: накануне даты 80-летия начала Великой Отечественной войны Брест погрузился в историческую атмосферу. Там воссоздали последний мирный вечер. Также в город приехал "Поезд Победы" - это уникальная передвижная экспозиция. А рядом с Брестской крепостью появилась Аллея памяти - деревья высадили известные артисты.

Об этих и других памятных событиях - в репортаже Марии Тройнич.

80 лет со дня великого подвига: накануне важной даты в Бресте вспоминают героев и жертв Великой Отечественной войны. На разных площадках проходят митинги, выставки артефактов, исторические конференции и патриотические акции. Почтить память защитников в город приехали сотни гостей из зарубежья.

Начались с прибытия "Поезда Победы". Рано утром на перрон железнодорожного вокзала приехала передвижная экспозиция. Девять вагонов, каждый из них - уникальная история, в которой переплетены события военных лет, факты, судьбы и воспоминания. Ветеран Абрама Миркин в этом году отметил 100-летний юбилей. Побывать в Бресте 22 июня было его давней мечтой.

Это маленькое воспоминание о Великой Отечественной войне. Это дает возможность нашей молодежи коснуться истории войны. То, что наши деды, прадеды прошли и смогли победить такого врага - мужество, отвага и любовь к своей стране помогла нам победить Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны



Именно в Брестской крепости сделали первые шаги к Великой Победе. Враг рассчитывал захватить цитадель за несколько часов. Но защитники продержались больше месяца - без помощи, еды, воды и медикаментов. Для всего мира их подвиг стал синонимом мужества и героизма.











Вопрос сохранения исторической памяти стал темой круглого стола, который прошел в мемориальном комплексе. Организаторы диалога стали Постоянный комитет Союзного государства и Национальный пресс-центр Беларуси.

Мы сегодня в преддверии особого дня, дня памяти и скорби. Мы много слов сказали о том, сколь значима для нас Великая Отечественная война и сколь нравственным долгом, неколебимой позицией для миллионов белорусов и россиян является обязанность и обязательство возвращения к событиям 41-45-х годов Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства

Накануне важной памятной даты в Брест организовали большой пресс-тур российских журналистов. Для многих из них - это первый визит в Брестскую крепость.

В честь подвига возле Брестской крепости сегодня заложили "Сад памяти". Это проект всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. В странах СНГ высадят 27 млн деревьев - по одному на каждую жертву фашизма. Среди участников акции и певица Наталья Подольская, чью семью тоже коснулось пламя войны.

Последний мирный вечер вспомнили в Бресте

А вечером Брест погрузился в атмосферу 40-х. На пешеходную улицу Советскую вышли реконструкторы в форме Красной армии. Рядом с ними под руку прогуливались дамы в винтажных нарядах. Чтобы оживить историю, точность постарались соблюдать даже в деталях.

Ретроспективу в 40-е дополнили довоенные авто. Многим машинам уже более 100 лет. Во время реконструкции вспомнили, каким был тот самый, последний мирный вечер в Бресте. Когда красноармейцы, их жены и дети еще не знали, что уже через несколько часов жизни миллионов людей разделятся на "до" и "после". Как и 80 лет назад в городе звучат смех и живая музыка.

Для брестчан и гостей города с концертом под открытым небом выступил камерный оркестр. Музыканты исполнили песни военных лет на классических инструментах.

