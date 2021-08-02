Накануне Дня десантников и сил специальных операций в Витебске организовали яркий праздник

Беларусь сегодня отмечает День десантников и сил специальных операций. Накануне в Витебске состоялся яркий праздник для жителей города. На площади Победы личный состав разведывательно-десантной роты подготовил показательные выступления. На интерактивных площадках гостей пригласили покататься на БТР и квадроциклах. Самые ловкие преодолели полосу препятствий. Подготовили голубые береты и угощения -настоящую солдатскую кашу и чай.