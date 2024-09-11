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Накануне Дня города 70 жителей Минска получили награды за участие в охране общественного порядка

Накануне Дня города награды за активное участие в охране общественного порядка получают не только люди в погонах, но и руководители, и работники предприятий и районных администраций, чей вклад в обеспечение спокойствия в городе также весомый.

В адрес виновников торжества, а это сразу 70 жителей Минска, слова благодарности.

Участники добровольных дружин Минска оперативно реагируют на правонарушения, напоминают жителям районов о требованиях законодательства, а ещепосещаютпожилых по месту жительства.

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