Накануне Дня Конституции юным белорусам вручили паспорта

Первый паспорт с особой торжественностью! В нашей стране стартовала акция "Мы - граждане Беларуси". Накануне Дня Конституции юным белорусам по традиции вручают главный документ. Лучших сегодня отметили заслуженно. Символично одна из церемоний прошла в зале Конституционного суда. Из рук председателя Петра Миклашевича документ получили 20 школьников. Все ребята - это отличники учебы и победители различных конкурсов и олимпиад. В этом году патриотическая инициатива приобрела особую значимость. На республиканском референдуме белорусы сделали осознанный выбор в пользу сохранения традиций своего народа. Молодому поколению, которое сегодня вступает во взрослую жизнь, как раз и предстоит в будущем направить свой потенциал на развитие государства.