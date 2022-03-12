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Накануне Дня Конституции юным белорусам вручили паспорта
Первый паспорт с особой торжественностью! В нашей стране стартовала акция "Мы - граждане Беларуси". Накануне Дня Конституции юным белорусам по традиции вручают главный документ. Лучших сегодня отметили заслуженно. Символично одна из церемоний прошла в зале Конституционного суда. Из рук председателя Петра Миклашевича документ получили 20 школьников. Все ребята - это отличники учебы и победители различных конкурсов и олимпиад. В этом году патриотическая инициатива приобрела особую значимость. На республиканском референдуме белорусы сделали осознанный выбор в пользу сохранения традиций своего народа. Молодому поколению, которое сегодня вступает во взрослую жизнь, как раз и предстоит в будущем направить свой потенциал на развитие государства.
Начиная со следующего года, в преддверии Дня Конституции следует организовывать и проводить месячник Основного закона нашей страны. Проводить круглые столы, диалоговые площадки, диспуты, конференции и другие различные мероприятия с целью, чтобы более углубленно молодые граждане осмысливали конституционные положения и, соответственно, чтобы те конституционные ориентиры, цели и задачи были в их сердцах и умах.
Также Петр Миклашевич отметил: у Белорусского союза молодежи уже есть богатый опыт в этом направлении. Во время всенародного обсуждения по изменениям в Конституцию молодым гражданам на простом языке разъясняли все тонкости нововведений. Такие диалоговые площадки проходили под девизом "Конституция - сила Основного закона". Его обещают сохранить и для новых мероприятий.
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